Il Giornale: "L'Italia vince una partita inutile in una serata sciocca"

"L'Italia vince una partita inutile in una serata sciocca": Toni Damascelli sulle pagine de Il Giornale analizza così il 4-0 dell'Italia in amichevole contro l'Estonia. Partita storica non per la caratura dell'avversario, nemmeno per la presenza di pubblico (porte chiuse) e nemmeno per la formazione scelta dal Mancio con mezzi convocati in lockdown e con il c.t. out causa Covid ma operativo a distanza. "Si rovista nel cassetto per trovare un motivo, una curiosità, unico prurito di un mercoledì da pecore. In tempo di emergenza l'inno d'Italia ha riempito il vuoto del Franchi in una serata sciocca, nel senso toscano, senza sale, partita inutile, come le finali per il terzo e quarto posto del Mondiale, con il consueto alibi degli esperimenti, del lavoro di gruppo. Scrivere dell'ora e mezza di Italia-Estonia non è arduo ma è come acqua sulle piume dell'oca".