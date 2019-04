Il Giornale: "La Juve senza strisce spacca i tifosi"

Il Giornale dedica spazio sulla sua prima pagina odierna alla Juventus e alle prime immagini della nuova maglia per la prossima stagione che hanno destato molto scalpore nel popolo bianconero. "La Juve senza strisce spacca i tifosi" titola il quotidiano che poi scrive a firma di Tony Damascelli: "I contradaioli della Lupa preparano i festeggiamenti. La Juventus di Torino vestirà la stessa giubba, il bianco e il nero, non più a strisce ma due colori divisi sulla maglia, come per l'appunto quelli che al palio di Siena è indossata dai fantini della contrada, la quale contrada, guarda un po' le combinazioni, nell'albo ufficiale, conta 37 vittorie nella corsa equestre più pazza..."