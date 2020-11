Il Giornale: "La lezione del gregario Bubu Evani all'Italia. Anche fuori dal campo"

"Chicco Evani, la rivincita del vice". Esordisce così Il Giornale, che tesse le lodi del secondo di Mancini in Nazionale: "L'Italia della rinascita - si legge - porta la firma di un ex grande fantasista come Roberto Mancini, ma in questo momento anche quella di un ex gregario del pallone come Alberico Evani, uno che per anni ha corso al servizio di Gullit e Van Basten e poi proprio di Mancini e Salsano". Per tre sere Chicco è uscito dal cono d'ombra del c.t. e ha portato a casa quello che serviva, vale a dire la vittoria nel girone, con professionalità, compostezza e saggezza.: "Perché in questo momento pieno di guai - aggiunge il quotidiano - gli italiani se ne faranno ben poco di aver battuto Estonia e Bosnia, però apprezzeranno il comportamento esemplare di questo omino con i baffi che ha orchestrato dalla panchina una Nazionale ce finalmente piace". E ancora: "Evani ci ha fatto vedere che il calcio può essere ancora serenità, nel segno di quel lontano filo blucerchiato che lega i protagonisti della rinascita azzurra, lui, Mancini, Salsano, Lombardo, Nuciari, fino a Gianluca Vialli che bacia il pallone come un bambino, sapendo quale altro messaggio per la gente che soffre c'era dietro quel gesto".