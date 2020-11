Il Giornale: "La rivoluzione di Pirlo si chiama CR7. Dove non erano riusciti né Allegri né Sarri"

vedi letture

Il Giornale oggi in edicola titola sulla Juventus: "La rivoluzione di Pirlo si chiama Ronaldo. Dove non erano riusciti né Allegri né Sarri". La bellezza ed il nitore dei numeri a volte aiuta, specie se si parla delle statistiche di Cristiano Ronaldo. Otto reti in cinque partite di campionato quest'anno: numeri importanti. E per questo sarebbe strano se domani in Champions non riuscisse a festeggiare la rete numero 131 nella massima competizione europea: nessuno ha mai fatto meglio. "Amo questa sensazione, avanti così fino alla fine", scrive un euforico CR7 sui social, convertitosi al 4-4-2 di Pirlo: e proprio qui il tecnico è riuscito dove non erano riusciti Allegri e Sarri. Ora CR7 gioca in linea con Morata ed è irrefrenabile, pronto a combattere per il ruolo di capocannoniere con Immobile e Ibrahimovic.