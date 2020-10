Il Giornale, "La storia non insegna a Conte. Inter più schizofrenica che pazza"

Il Giornale stamani dedica spazio al pareggio dell'Inter in Champions League: "La storia non insegna a Conte. Inter più schizofrenica che pazza". Il quotidiano tiene a precisare che pur non avendo brillato la squadra nerazzurra non meritava la sconfitta. La storia insegna poco a Conte, che ha provato a superare l'emergenza Covid che gli ha tolto anche Hakimi facendo debuttare dal primo minuto Darmian con una difesa un po' improvvisata. Meno male per l'Inter, perché tutto sommato poteva andare peggio. Ma doveva andare meglio.