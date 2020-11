Il Giornale: "Le Regioni convocano campioni contro il Covid. Da Ibra a Dybala, questione di stile"

L'edizione odierna de Il Giornale si sofferma sui messaggi di prevenzione sanitaria divulgati attraverso i campioni: "Le Regioni convocano campioni contro il Covid. Da Ibra a Dybala, questione di stile". Dopo Zlatan Ibrahimovic tocca a Paulo Dybala, Lombardia e Piemonte sono le regioni rosse e confinanti, sorelle nella disgrazia e passano la palla bollente a chi la sa gestire meglio di tutti. Se lo svedese ha mandato un messaggio da macho: "Il virus mi ha sfidato e io ho vinto. Ma tu non sei Zlatan", Paulo con quel faccino su cui vediamo poca Joya invita a "non sottovalutare e a "fare squadra". Lo stile di gioco corrisponde a quello nella comunicazione, forse i due giocatori hanno in comune solo l'aver dovuto fare i conti con un marcatore arcigno e scorretto. Forse il vaccino è stata semplicemente la fortuna, che anche nel calcio serve sempre, ma non basta mai.