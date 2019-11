Il Giornale: "Manchester City da record: vale 4,3 miliardi"

"Manchester City da record: vale 4,3 miliardi". Così titola in prima pagina l'edizione odierna de Il Giornale a proposito della squadra di Machester. 4,3 miliardi di euro è il valore record assegnato ieri al Manchester City con la vendita del dieci per cento del City Football Group al fondo di private equity americano Silver Lake per 500 milioni di dollari. Il City quindi vale più di Real Madrid e Manchester United.