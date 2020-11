Il Giornale: "No Ibrahimovic, no party. Ma il pareggio di Lille è utile per il Milan"

"No Ibrahimovic, no party. Ma per il Milan a Lille arriva un pareggio utile". Questo il titolo con il quale Il Giornale, all'interno della propria sezione sportiva, introduce il pareggio in terra francese dei rossoneri. Il Milan porta a casa un risultato utile, perché adesso può bastare una vittoria sul Celtic per garantirsi l'accesso ai sedicesimi di Europa League. A proposito di Ibra, ieri si sono presentati a Milano il c.t. della Svezia Anderson e il segretario della Federazione, e prima di ripartire hanno dato la notizia: "Ci rivedremo a marzo". Il che significa che in quell'occasione Ibra tornerà in giallo e darà una mano ai ragazzi del suo Paese che devono crescere.