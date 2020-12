Il Giornale: "Notte per due Signore: storica: Madame Frappart e la Juve fa tris"

Il Giornale in edicola questa mattina utilizza il titolo seguente: "Notte per due Signore: storica: Madame Frappart e la Juve fa tris". I bianconeri festeggiano battendo 3-0 la Dinamo Kiev la prima di una donna arbitro in Champions. La donna, 37 anni da compiere, era la protagonista più attesa e ben si è disimpegnata: nessuna protesta eccessiva magari per un atto di riguardo nei suoi confronti o forse perché le situazioni non lo richiedevano. Quanto alla partita aveva poco da trasmettere e poco ha trasmesso: Chiesa, Ronaldo e Morata hanno firmato una vittoria che era nell'aria.