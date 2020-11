Il Giornale: “Qui serve un lockdown. Le quattro di Champions e l'incubo difese bucate"

Il Giornale in edicola questa mattina utilizza il titolo seguente all’interno della sua edizione: “Qui serve un lockdown. Le quattro di Champions e l'incubo difese bucate". C’è chi sembra aver dimenticato che le porte difese dalle squadre italiane sono sempre state difficili da violare mentre adesso, la Champions insegna, non è più così. Persino Cristiano Ronaldo era triste e solitario dopo il gol che è mancato contro il Ferrncvaros e quello subito dagli ungheresi. Nelle ultime 6 la Juventus ha incassato 5 gol, l’Atalanta 13, l’Inter 10 e la Lazio 12 che fa 40 gol totali in quattro. I bianconeri sono ancora in linea, le altre no, anche se la Champions ha avuto questa tendenza un po’ per tutti. Gli incroci del weekend tra Lazio e Juventus e tra Atalanta e Inter chiariranno chi sarà più avanti. I bianconeri e il Milan, per ora, segnando la metà delle due nerazzurre, le guardano dall’alto in basso.