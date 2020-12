Il Giornale: "Ronaldo 'tradisce' la Signora. Ai punti va meglio l'Atalanta"

"Ronaldo 'tradisce' la Signora. Ai punti va meglio l'Atalanta" così Il Giornale sull'1-1 tra Juve e Atalanta. Una partita piena di tutto e cominciata ancor prima del fischio d'inizio con il Papu Gomez che canticchia l'inno della Juve prima di accomodarsi in panchina (tifosi atalantini furiosi). La Juve si è fermata dopo 2 vittorie consecutive in campionato, 'tradita' da Cristiano Ronaldo che ha fallito un calcio di rigore (quarto errore da quando veste il bianconero). Ultimo brivido - dopo l'ingresso di Dybala per un Morata non esaltante - con un tiro di Gomez che non ha cambiato le sorti del match. Ai punti, forse, meglio l'Atalanta.