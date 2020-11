Il Giornale: "Sanchez e Dybala acciaccati, il Sudamerica all'attacco di Inter e Juventus"

"Il sud-America all'attacco di Inter e Juve". Esordisce così Il Giornale, che si occupa della situazioni delicate di Alexis Sanchez e Paulo Dybala. Nel caso dell'interista, "il fronte è stato aperto dal Reinaldo Rueda, ct del Cile", alle prese con le noie dell'ex United: "Tutti i viaggi di ritorno di Sanchez hanno consegnato ad Antonio Conte e allo staff medico interista acciacchi di vario tipo", osserva il quotidiano.

Non è andata meglio alla Juve, raggiunta da "un'intemerata post-datata di Lionel Scaloni", il ct dell'Argentina interpellato dai giornalisti sull'assenza di Dybala: "Purtroppo Paulo non sta bene, la sua assenza è pesante per noi. Devo dire che ci ha devastato l'anima vederlo nelle condizioni in cui era". Fonti juventine, informa il quotidiano, assicurano che se il rendimento è giustificatissimo in un talento del genere perché è accaduto a tutti i campioni del calcio, non altrettanto si può dire della gestione del rinnovo del contratto da parte del suo staff. I suoi agenti, infatti, continuano a far circolare le richieste di uno stipendio raddoppiato rispetto a quello attuale. E "a dare ascolto alle impressioni degli stessi sodali di Dybala - si legge - proprio questa campagna sul contratto è risultata nociva all'umore dell'argentino".