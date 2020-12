Il Giornale: "Sorpasso di Natale, l'Inter mette la freccia sul Milan orfano di Ibra"

vedi letture

"Milano fa la coda in galleria e adesso si prepara a celebrare anche la seconda puntata del derby ritrovato, quello in cima alla classifica". Esordisce così Il Giornale, che analizzando il duello al vertice tra Milan e Inter osserva come le circostanze attuali autorizzino i propositi di sorpasso dei nerazzurri prima del 23 dicembre. Il Milan è reduce da due pareggi e deve fare i conti con assenze pesanti: inevitabile che a Milanello l'attenzione sia concentrata sull'eventuale recupero di Ibrahimovic, che al momento pare improbabile. A proposito di attacco: in questo periodo, spiega il quotidiano, sono in molti a interrogarsi sul contributo di Leao, oltre che sul nervosismo di Rebic, che "diventa isterico quando non riesce a fare gol e manca all'appuntamento da troppo tempo per i suoi gusti".