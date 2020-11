Il Giornale su Conte: "Se i conti non tornano rischia di durare meno di un Dpcm"

Il Giornale si sofferma su Antonio Conte e la sua Inter. "Se i conti non tornano rischia di durare meno di un Dpcm" scrive Matteo Basile. La sconfitta di Madrid contro uno dei Real più battibili di sempre fa ancora male e rischia di lasciare degli strascichi pesanti. Nel mirino è finito Conte, che guadagna 12 milioni l'anno ed è il tecnico più pagato d'Italia. L'Inter sembra spaurita, subisce tanto e non chiude le partite. Conte è stato accontentato sul mercato, la squadra, almeno sulla carta, è più forte rispetto a un anno fa ma se non inverte sin da subito la tendenza, rischia di compromettere la stagione. Se i conti non tornano, Antonio Conte rischia di durare meno di un Dpcm.