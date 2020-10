Il Giornale su Inter-Milan: "Il derby del Covid e del rosso di bilancio"

"Il derby del Covid e del rosso di bilancio" scrive Il Giornale nella sua sezione sportiva. Domani Inter e Milan in campo a San Siro in un derby dalle tante difficoltà. Entrambi i club alle prese con tanti giocatori positivi al Covid (nell'Inter Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Ionut Radu, Ashley Young, nel Milan Leo Duarte, Matteo Gabbia, guariti Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao) ma anche alle prese con un bilancio in rosso: il passivo rossonero è di 195 milioni di euro e verrà ratificato il prossimo 28 ottobre, quello dei nerazzurri, -150 milioni, non è ufficiale, pesante in quanto la società di Suning ha potuto contare sulla plusvalenza di Icardi (+48 la sua cessione al PSG) e sugli incassi UEFA.