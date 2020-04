Il Giornale sulla C: “Appesi allo stipendio per arrivare a fine mese”

Su Il Giornale ampio spazio viene dedicato ai giocatori di Serie C che spesso hanno stipendi normalissimi, compresi fra i 1200 e i 2000 euro al mese, lontani dalle grandi star di Serie A. “Altro che Cristiano Ronaldo e Lukaku. C'è un'Italia del pallone che soffre e rischia di finire in mezzo alla strada. Dimenticata da tutti. È l'Italia dei calciatori di Lega Pro, che (salvo poche eccezioni appartenenti ai club che lottano per salire in vive con stipendi normalissimi, tra i 1200 (minimo federale) e i 2000 euro al mese. Un regista che guadagna come un impiegato. - si legge nell'attacco del pezzo odierno - Terzini che percepiscono lo stesso salario di un operaio, esterni d'attacco pagati come barman o insegnanti precari. Fanno i calciatori e sono ragazzi che cercano di arrivare a fine mese tra bollette e rate del mutuo da pagare. Gente come noi. Il possibile congelamento degli stipendi da marzo a giugno rischia di provocare danni incredibili in Serie C”.