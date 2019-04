Il Giornale sulla Juve: "La festa più mesta per lo scudetto più storico"

"Juve, la festa più mesta per lo scudetto più storico". Questo il titolo scelto dall'edizione odierna de Il Giornale per celebrare il titolo della Juventus. Il 2-1 sull'arcinemica Fiorentina regala ai bianconeri l'ottavo scudetto consecutivo. Un risultato storico, mai in discussione in serie A visto il dominio dall'inizio alla fine. Ma nonostante l'incredibile prova di forza, ieri a Torino non c'era tantissima voglia di festeggiare. Ancora troppo recente la delusione per l'eliminazione dalla tanto agognata Champions.