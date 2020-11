Il Giornale: "Tamponi tra Asl e Procure. Un cortocircuito da crisi internazionale"

Il Giornale nell'edizione odierna utilizza il titolo seguente: "Tamponi tra Asl e Procure. Un cortocircuito da crisi internazionale". Il calcio italiano è stato trasformato dalle Asl in una torre di Babele dove ognuno fa per conto proprio seguendo lo stesso protocollo. Marotta ha lanciato in modo lesto l'allarme invocando Spadafora perché l'Italia è l'unico paese in Europa a registrare una tale invasione di campo da rischiare l'incidente diplomatico con Uefa e Fifa. Paradossale situazione a Firenze con Castrovilli e Biraghi regolarmente in campo sabato malgrado la positività di Callejon a Parma, ma impossibilitati a raggiungere Coverciano che è nel comune di Firenze. Gravina non ha avuto dubbi: "L'Italia non sta facendo una bellissima figura".