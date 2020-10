Il Giornale tra campione e ministro: "Cristiano Ronaldo, tunnel a Spadafora"

"Cristiano, tunnel a Spadafora". Questo il titolo che è possibile trovare sulle pagine de Il Giornale oggi in edicola in riferimento alla polemica tra il portoghese e il ministro. Cosa è successo: ieri è andato in scena un poco più che ridicolo botta e risposta tra CR7 e il ministro dello sport Spadafora, seconda puntata di quanto accaduto giovedì. Con un video su Instagram, il fuoriclasse della Juve ha infatti voluto rassicurare il popolo bianconero precisando però di non aver violato il protocollo, argomento che aveva appunto coinvolto lo stesso Spadafora.