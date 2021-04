Il Giornale: "Tutte le panchine delle prime sette in Serie A potrebbero cambiare proprietario"

Il Giornale in edicola questa mattina dipinge uno scenario piuttosto suggestivo che riguarda la prossima stagione: le panchine delle prime sette squadre della Serie A potrebbero tutte cambiare proprietario. Conte attende chiarimenti dalla proprietà e potrebbe levare le tende se dovesse capire di avere i mezzi per essere nuovamente competitivo in Italia. Gasperini potrebbe invece rientrare tra i candidati per sostituire Pirlo, il cui destino in bianconero è appeso a un filo. Nemmeno Pioli può dormire sonni tranquilli visto il crollo del Milan, mentre Gattuso dovrebbe accasarsi lontano da Napoli nonostante i tentativi di riavvicinamento da parte di De Laurentiis. Infine, se Fonseca sembra destinato a cedere il posto a Sarri, Inzaghi pare vicino al rinnovo con la Lazio: con Lotito, però, non si può dare mai nulla per scontato, osserva il quotidiano.