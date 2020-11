Il Giornale: "Un Milan mai visto. Donnarumma gigante come Ibra"

"Un Milan mai visto. Donnarumma gigante come Ibra", scrive stamane Il Giornale. Milan stupore d'Italia. Adesso non è più una suggestiva chimera. Ora comincia ad essere qualcosa di concreto, meglio una squadra, un gruppo coeso molto promettente, perché i numeri, specie nel calcio di questi tempi, se ripetuti in modo ossessivo indicano una direzione. 11 volte di fila con due reti a segno, 21 risultati utili consecutivi. +5 in classifica e mai in passato era riuscito a collezionare 23 punti nei primi 9 turni. Senza Ibra la squadra sembra non pagarne le conseguenze, forse perché in campo c'è un altro Ibra, in porta. Donnarumma sull'1 a 0 devia sul palo una sciabolata di Vlahovic e sul due a zero sventa un pallonetto di Ribery: con lui è come avere lo svedese in campo. E proprio Ibra gli consiglia di parlare sempre, guidare la difesa e comandare.