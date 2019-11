"L'Inter batte il Verona. E oggi c'è Juve-Milan". Questo il titolo in taglio basso di prima prima dell'edizione odierna de Il Giorno. I nerazzurri di Conte, superando l'Hellas in rimonta 2-1, hanno allungato in testa alla classifica in attesa del match di questa sera dei ragazzi di Sarri contro i rossoneri di Pioli.