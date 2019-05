Il Mattino di Padova: “Cittadella spettacolo. La Serie A è vicina”

La vittoria del Cittadella nella finale d’andata dei play off di Serie B contro l’Hellas Verona trova ampio spazio sulla prima pagina del Mattino di Padova che titola “Cittadella spettacolo, adesso la Serie A è vicina”, con la foto dell’esultanza di Davide Diaw, autore della doppietta che ha steso i gialloblù, . “Uno spettacolo questo Cittadella che doina, vince e fa festa nella finale d’andata dei play off e sente il traguardo della Serie A davvero a portata di mano. - si legge ancora – Una doppietta di Diaw stende il Verona in una gara giocata magistralmente dai ragazzi di Venturato”.