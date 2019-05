“Padova, l’ultima beffa porta alla Serie C”. Titola così in taglio alto Il Mattino di Padova in edicola dopo l’ufficialità della retrocessione del club veneto certificata ieri: “In vantaggio tre volte a Benevento viene raggiunto a tempo scaduto – si legge nel sottotitolo - e il pareggio significa retrocessione matematica”. “Una stagione sciagurata piena di colpe” è il commento di un’annata davvero storta per i patavini.