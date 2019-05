Il Mattino di Padova titola: “Harakiri Cittadella”

Spazio al Cittadella, sconfitto in casa dal Benevento nell’andata della semifinale play off, sulla prima de Il Mattino di Padova in edicola che titola: “Harakiri Cittadella. Primo round in rimonta al Benevento”. “I padroni di casa chiudono in vantaggio (1-0) il primo tempo poi l'espulsione di Proia, Rizzo che regala la palla del pari a Insigne e la beffa finale. - si legge all’interno - Lo stop per 1-2 rimediato in un Tombolato ribollente del tifo di 6.250 spettatori costringerà gli uomini di Venturato a imporsi con due gol di scarto al Vigorito, sabato. Peccato, perché il Citta visto ieri sera avrebbe meritato di più”.