Il Mattino - ed. Benevento annuncia: "Il Benevento in A d'estate"

vedi letture

"Il Benevento in A d'estate". Singolare apertura quella de Il Mattino - ed. Benevento, che motiva poi il tutto: "Il campionato in piena estate. Più giorni trascorrono e più prende quota, come ipotesi maggiormente verosimile, quella di terminare i tornei scavallando il 30 giugno. Il Benevento rimane alla finestra, in attesa di capire come i vertici del calcio italiano intendano risolvere la questione".