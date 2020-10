Il Mattino: "13 positivi ma l'AZ gioca al San Paolo con il Napoli"

"13 positivi la l'AZ gioca al San Paolo con il Napoli" scrive Il Mattino in edicola quest'oggi. Domani l'esordio in Europa League per il Napoli di Gattuso, alle 18.55 contro l'AZ. Allerta massima per i molti casi di Covid all'interno della rosa olandese: già la scorsa settimana erano stati 9 i positivi, tre dei quali guariti dopo l'ultimo giro di tamponi che ha però portato a 13 i casi di positività tra i calciatori della squadra di Alkmaar. L'AZ ha fatto sapere, attraverso un comunicato, che la gara verrà disputata e che arriverà in Italia con 17 calciatori. Questo grazie al regolamento che consente di ampliare la lista A, fino a 24 ore prima dalla sfida, con la lista B, ovvero con l'inserimento dei calciatori nati dopo il '99.