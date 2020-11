Il Mattino: "A Napoli un Rijeka decimato. Chance per il napoletano Anastasio"

Il Mattino: nell'edizione odierna utilizza il titolo seguente al suo interno: "A Napoli un Rijeka decimato. Chance per il napoletano Anastasio". Prima l'Az, ora i croati: le trasferte per le avversarie degli azzurri in Europa sembra siano maledette. Saranno infatti solo in 14 coloro che si metteranno in marcia verso la Campania quest'oggi. Il tecnico Rozman si è detto triste ed arrabbiato per essere impotente davanti a questa problematica. Potrebbe essere dunque l'occasione giusta per Armando Anastasio, cresciuto nel vivaio del Napoli, e domani possibile avversario al San Paolo.