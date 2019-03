© foto di Insidefoto/Image Sport

Ancelotti-De Laurentiis, prime prove di rinnovo in casa Napoli. Ieri il presidente azzurro è stato a Castel Volturno per incontrare tecnico e direttore sportivo, e tra gli argomenti di discussione c'è stato anche il prolungamento di contratto di Ancelotti. Come scrive oggi Il Mattino, si sarebbe mosso un primo passo verso quella che dovrebbe essere la permanenza dell'allenatore all'ombra del Vesuvio oltre il 2021, scadenza attuale del contratto di Ancelotti. Si è parlato dei diritti d'immagine dell'allenatore, visto che lo stesso Ancelotti è storicamente legato ad un altro marchio sportivo, l'Adidas, ma dopo il meeting di ieri pare ci si diriga verso una direzione comune. Previsto, nei prossimi giorni, un nuovo incontro tra le parti.