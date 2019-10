Il Mattino, ADL: "Ibrahimovic in azzurro? Tocca a lui decidere"

© foto di Mattia Verdorale

"Ibrahimovic in azzurro? Tocca a lui decidere". Sono state queste le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul possibile approdo dell'attaccante svedese nella città partenopea. Parole che si prendono il titolo a pagina 21 su Il Mattino: "De Laurentiis apre al 38enne bomber che è un desiderio più che una suggestione. A luglio i familiari di Zlatan in vacanza in Penisola sorrentina vennero a Napoli. Il presidente vola per lavoro a Los Angeles dove tre anni fa incontrò a cena lo svedese".