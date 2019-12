"ADL licenzia Ancelotti". Titola così a pagina 21 Il Mattino sul cambio panchina in casa Napoli: "Conquistata la qualificazione agli ottavi di Champions, l'allenatore puntualizza: "Io non mi dimetto dal Napoli". De Laurentiis convoca un vertice notturno in albergo e annuncia l'esonero: "Ma l'amicizia con Carlo resta".