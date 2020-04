Il Mattino, Ag. Hysaj e Rui: "Sì agli stipendi tagliati ma devolviamo i soldi in C e D"

"Sì agli stipendi tagliati ma devolviamo i soldi ai calciatori di C e D". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Mattino con le parole dell'agente di Hysaj e Mario Rui, Mario Giuffredi, che propone così un'iniziativa rilasciando un'intervista esclusiva al quotidiano. Queste alcune sue parole: "I calciatori non alzano muri nella decurtazione degli stipendi. Non vivono su un altro pianeta, sanno bene quale è la situazione che li circonda. Ma una parte di questi soldi a cui rinunciano finisca nelle tasche dei giocatori di serie C e di serie D".