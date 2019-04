© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano Il Mattino apre le sue pagine sportive parlando di Napoli ed in particolar modo di Piotr Zielinski. "Al nuovo Zielinski le chiavi del Napoli", il titolo scelto per il pezzo in cui si parla del ritorno alle origini del polacco, che ha iniziato a farsi conoscere al grande calcio proprio ad Empoli. Ora è vicinissimo al rinnovo col Napoli e dopo la squalifica tornerà al centro del gioco di Ancelotti.