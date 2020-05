Il Mattino: "Allan, addio Napoli: lo vuole Ancelotti, con Gattuso mai stato feeling"

vedi letture

"Allan, addio Napoli: lo vuole Ancelotti, con Gattuso mai stato feeling". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Mattino in riferimento al centrocampista brasiliano del Napoli. Il suo ex allenatore, ora in forza all'Everton, lo vorrebbe con lui a Liverpool in Premier League. Il suo futuro è sicuramente lontano dal capoluogo campano.