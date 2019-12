© foto di stefano tedeschi

Nelle pagine sportive de Il Mattino troviamo il titolo: "Allan fa il Gattuso e il Napoli riemerge". Un tempo per capire come giocare, e poi Allan. Un Napoli ancora molto confuso si aggrappa a quello che dovrebbe essere il Gattuso in campo, che regge il peso, e tenendosi a Peluso segna il pareggio e dice alla squadra che si può anche attaccare e vincere. Fino ad allora c'era stato un solo tiro in porta di Manolas, molta buona volontà ma della tanto strombazzata grinta se ne era vista pochina. La buona volontà di Allan, i suoi sforzi, i gesti semplici che mancano agli altri, hanno portato il Napoli a scrollarsi rispetto all'immobilismo della partita col Parma e a un tempo e mezzo col Sassuolo.