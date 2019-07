Il Mattino: "Allan, l'oro di Napoli"

La pagina sportiva dell'edizione di oggi de Il Mattino celebra il centrocampista brasiliano del Napoli, Allan. "L'oro di Napoli", viene definito così nel titolo: il giocatore è ad un passo dalla conquista della Copa America con il suo Brasile, dopo il successo nella semifinale contro i rivali storici dell'Argentina. Domenica la finale contro il Perù. A proposito di Allan, si era parlato tanto di PSG nei mesi scorsi, ma ad oggi non sono ancora pervenute offerte: rimarrà quasi sicuramente, anche perché rappresenta uno dei veri punti fissi della mediana di Ancelotti.

James, si lavora sulla formula - Tiene ancora banco il trasferimento di James Rodriguez a Napoli. Il colombiano non rientra nei piani del Real Madrid, ma bisogna trovare un accordo sulla formula: i Blancos vorrebbero la cessione a titolo definitivo, mentre i partenopei propendono per il prestito con obbligo di riscatto. Le altre trattative: standby per Lozano, Veretout si allontana. Piace Pulgar, si monitora Almendra. Cessioni: Rog piace alla Fiorentina, mentre il Torino è su Verdi e Mario Rui. Il Parma, invece, sarebbe vicino a prendere Grassi e Sepe a titolo definitivo.