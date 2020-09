Il Mattino: "Allarme De Laurentiis: 'Perdite per 200 milioni'"

"Allarme De Laurentiis: 'Perdite per 200 milioni'", titola Il Mattino oggi in edicola. Complicato non aver timore di quello che succederà quando si è abituati da una vita a non indebitarsi, a evitare di fare il passo più lungo della gamba, a puntare sull'autofinanziamento. Nell'anno peggiore, poi, il mancato accesso alla Champions, che avrebbe portato ossigeno puro nei polmoni del Napoli. Aurelio De Laurentiis ce ne ha per tutti nell'ultimo giorno del ritiro sangrino. Non ha mai nascosto la preoccupazione di una stagione che ha tante ombre. Che possono tramutarsi in spettri. "Se qualche mio calciatore tornerà con il Coronavirus dalle proprie nazionali, ci sarà da ridere. Mobiliterò un pool di avvocati per chiedere i danni all'Uefa".