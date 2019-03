Il Mattino: "Ancelotti alza la voce. Allarme Fabian Ruiz"

Taglio alto della prima pagina de Il Mattino dedicato al Napoli e al match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League che la formazione partenopea affronterà questa sera a Salisburgo. "Ancelotti alza la voce: 'No a cali di tensione. Allarme Fabian Ruiz" è il titolo scelto dal quotidiano partenopeo fra le parole del tecnico azzurro e il problema rimediato in allenamento dal centrocampista ex Betis Siviglia.