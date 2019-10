Il Mattino, Ancelotti: "Insigne in tribuna?" Si comportò male"

© foto di Mattia Verdorale

"Insigne in tribuna?" Si comportò male". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva dell'odierna edizione de Il Mattino a pagina 18. Sono state usate come titolo le parole di Ancelotti che in conferenza stampa ieri si è espresso così sull'esclusione di Insigne a Genk. In seguito il tecnico ha proseguito con le seguenti dichiarazioni: "Mertens e Callejon dedicano il futuro. Finora abbiamo fatto tante cose buone. Lorenzo ha avuto uno sbandamento: per giocare bene deve essere sereno. De Laurentiis, parole forte ma dal cuore".