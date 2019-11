© foto di stefano tedeschi

Dopo l'espulsione dell'altro giorno per il tecnico del Napoli è arrivata la sanzione del Giudice Sportivo, e l'edizione odierna de Il Mattino titola: "Ancelotti, la beffa della squalifica". Il sopracciglio è salito molto in alto. Forse come mai accaduto prima d'oggi nella sua parentesi napoletana. E se ad alterarsi è stato addirittura il proverbiale leader calmo come Carlo Ancelotti, vuol dire che il fatto deve essere stato di portata colossale. Si è detto offeso, cosa che va ben oltre l'aspetto sportivo.