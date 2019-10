Il Mattino, Ancelotti: "Napoli, vinciamo in 14"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 18, uno spazio al Napoli con le parole di Carlo Ancelotti: "Vinciamo in 14". Missione a Salisburgo: è un match chiave per l'accesso agli ottavi di Champions League. L'allenatore carica così la squadra: "La formazione di partenza conta fino ad un certo punto, saranno decisivi i cambi".