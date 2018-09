Il Mattino: "Ancelotti non molla. Avanti col turnover"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ancelotti non molla. Avanti col turnover" è il titolo scelto da Il Mattino per raccontare le ultime scelte del tecnico partenopeo dopo le polemiche piovute addosso alla sua squadra a causa della sconfitta contro la Samp. "Proseguiranno le rotazioni tra il campionato e la Champions League - si legge ancora -. Alla ripresa degli allenamenti verranno esaminati gli errori al Ferraris: i tre gol presi e soprattutto i sei non segnati".