© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino apre la sua sezione sportiva titolando: "Ancelotti-Rizzoli, scontro sul VAR". Il tempo della diplomazia è finito, Ancelotti adesso preferisce il muso duro. Bentornato in Italia. E allora resta in apnea per quasi due ore con il fuoco che cova dentro, all'incontro con arbitri e capitani organizzato a Roma dalla Figc. E a un certo punto stufo di tutto, si fa dare il microfono e conquista la sala, gremita da tanti colleghi. E punta il dito contro Rizzoli, il designatore degli arbitri e padrone di casa, fino a quel momento abile a muoversi nel mare in bufera, mostrando i casi di Var più discussi di questo avvio di stagione.