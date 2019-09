Il Mattino, Ancelotti: "San Paolo come Anfield"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino in edicola questa mattina, a pagina 14, riserva uno spazio alle parole di Carlo Ancelotti: "San Paolo come Anfield". Stasera c'è il Liverpool campione d'Europa: "Vogliamo essere protagonisti in Champions League. Speriamo che vada come l'anno scorso. Dobbiamo mostrare la nostra qualità per vincere".