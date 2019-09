© foto di stefano tedeschi

La vittoria è arrivata, ieri pomeriggio, ma Carlo Ancelotti non è per nulla soddisfatto della prestazione del suo Napoli. Così l'edizione odierna de Il Mattino titola: "Ancelotti, sfogo negli spogliatoi". "No, così non va. Questo non è l'atteggiamento giusto da avere. Non posso accettarlo", queste la parole che risuonano forti dallo spogliatoio degli azzurri. Ancelotti sa che è possibile soffrire in giornate così, ma serve comunque l'atteggiamento giusto in campo, cosa che ieri non si è vista.