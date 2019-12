© foto di stefano tedeschi

Il Mattino oggi in edicola titola così sulla situazione in casa Napoli: "Ancelotti trema. Passare in coppa può non bastare". Dall'alto dei suoi trionfi e dal basso della sua classifica, oggi Carlo Ancelotti, alla vigilia della gara con il Genk, ribadirà di essere convinto di poter tirare fuori dalla secche il Napoli. Ma passare in Champions può non bastare. E De Laurentiis è sempre più tentato dal cambio: ieri ha sentito Allegri e Spalletti, contatti anche con Gattuso. Servirebbe un traghettatore.