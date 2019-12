Il Mattino: "Anche le atlete diventano professioniste"

"Anche le atlete diventano professioniste". Così titola in prima pagina, per la precisione in taglio laterale alto, l'edizione odierna de Il Mattino a proposito del calcio femminile. Svolta storica nel mondo del calcio, da adesso anche le atlete e giocatrici di pallone saranno, giustamente, considerate professioniste a tutti gli effetti.