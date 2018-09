“Cannavaro: il Napoli è ancora l’anti-Juve”. La prima pagina de Il Mattino, in taglio basso, propone le parole di Fabio Cannavaro, che indica la squadra partenopea come vera sfidante per lo scudetto e assicura: “Se la fortuna assiste il Napoli guidato da Carletto può tranquillamente essere l’anti-Juve”.