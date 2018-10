Il Mattino apre con De Laurentiis: “Champions da rifare”

“Champions da rifare” così nella prima dello sport titola Il Mattino in edicola prendendo in prestito le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, dopo lo scandalo legato alle scommesse in PSG-Stella Rossa: “Il nostro girone potrebbe essere azzerato”. Poi spazio alle richieste dei tifosi: “Chiedono sempre lo Scudetto? Io non ho bisogno di sognare, con Carlo costruiamo qualcosa di importante. Il suo contratto potrebbe arrivare a sei anni”.