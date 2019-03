Nelle ultime settimane a Napoli s'è tanto parlato della possibile partenza di un big in estate. Gli indiziati sono tre: Koulibaly, Allan e Lorenzo Insigne. Non s'è espresso su quest'ultimo, capitano, ma Carlo Ancelotti ha voluto far capire che la volontà è tenerseli stretti tutti, come sottolinea l'edizione odierna de Il Mattino, che in prima pagina titola così: "Ancelotti blinda Allan e Koulibaly: per loro pronto a incatenarmi".